Iraniërs delen massaal foto's werelderfgoedsites: “Dit wil Trump bombarderen”

06 januari 2020

11u19 6 Met zijn dreigement om bij eventuele vergeldingsacties tegen Iran ook culturele erfgoedsites als doelwit te beschouwen, heeft de Amerikaanse president Donald Trump een bijzonder gevoelige snaar geraakt in het land. Iraniërs zijn bijzonder fier op hun rijke verleden, en het land telt enkele van de mooiste religieuze gebouwen ter wereld. Die worden nu massaal gedeeld op sociale media.

Trump waarschuwde Iran afgelopen weekend dat de Verenigde Staten 52 Iraanse doelen in het vizier hebben - “als symbool voor de 52 gegijzelde Amerikanen jaren geleden” - als Iran het zou wagen om de dood van majoor-generaal Qassam Soleimani te wreken. Niet alleen gaat het over doelen “op zeer hoog niveau”, maar ook om plekken en gebouwen “van belang in de Iraanse cultuur”.



Tegenover reporters bevestigde Trump gisteren zijn voornemen nog eens, “aangezien Iran Amerikanen heeft gedood”. “Zij mogen onze mensen doden. Zij mogen onze mensen folteren en verminken. Zij mogen bermbommen gebruiken en onze mensen opblazen. En wij mogen hun culturele sites niet aanraken? Zo werkt het niet.”

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Beste manier om alle Iraniërs te verenigen”

Vraag is of die strategie zo slim zou zijn. Het doelbewust vernietigen van cultureel erfgoed wordt in het internationale recht sowieso beschouwd als een oorlogsmisdaad. “De snelste manier om alle politieke facties in Iran tegen je te verenigen, is door de generaal die de Iraanse strijd tegen IS aanvoerde, te vermoorden”, aldus de Britse correspondente Negar Mortavazi op Twitter. “De snelste manier om ook alle Iraniërs van alle gezindten tegen je te verenigen, is door te dreigen hun cultureel erfgoed te vernietigen. Trump deed die twee dingen allebei deze week.”



Dankzij de bijzonder rijke geschiedenis van het Perzische Rijk telt Iran talloze historische steden, sites en gebouwen. 22 daarvan staan op de Unesco Werelderfgoedlijst. Die worden sinds Trumps dreigement afgelopen weekend nu massaal gedeeld onder de hashtag #IranianCulturalSites.

Zo is er de 17de-eeuwse Sjeik Lutfallahmoskee in Isfahan, de op twee na grootste stad van Iran. Het gebouw met de grote gouden koepel en het prachtige tegelwerk wordt beschouwd als een van de allermooiste in heel Iran. Ook de ruïnes van het complex van Persepolis in het zuiden van het land, uit de 6de eeuw voor Christus, zijn wereldberoemd.

a site that is important to the Iranian culture - Sheikh Lotfollah Mosque at Naqsh-e Jahan square in Isfahan against sunset. 17th century. pic.twitter.com/TmLO6HXXim Arash Karami(@ thekarami) link

These are some of the #IranianCulturalSites that @realDonaldTrump threatened to destroy.



Persepolis. Of of the last standing massive archaeological complexes from ancient Persia. The Iranians and their cultural institutions have done a fantastic job in protecting it.



1/12 pic.twitter.com/DjxH6nf3Lo Sergio Beltrán-García(@ ssbeltran) link

They were built even before discovery of your country#IranianCulturalSites pic.twitter.com/UpIuay6uQ3 Sina(@ SinaaaaniS) link

a site that is important to the Iranian culture - Imam Reza Shrine, Mashhad pic.twitter.com/7RwksQCIyc Arash Karami(@ thekarami) link

One of my favorite #IranianCulturalSites is Nasir-ol-molk Mosque, located in my paternal hometown Shiraz! #NoWarOnIran pic.twitter.com/yeYFgbNcdn Harmony(@ RogerianFreud) link

Bagh-e-Fin (Fin Garden) completed in 1590, my father's cirth place, Kashan, Iran #IranianCulturalSites pic.twitter.com/EIxyp9oiBM Mandana Hendessi OBE(@ mandana700) link

Vank Cathedral in #Isfahan Iran #IranianCulturalSites pic.twitter.com/qDHfOSZPwC Negar Mojtahedi(@ NegarMojtahedi) link

One of my favorite #Iranianculturalsites

the breathtaking Persepolis pic.twitter.com/Ru9uDEATTu Bita Moghaddam بيتا مقدم(@ bita137) link