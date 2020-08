Iraniër krijgt 9 jaar cel voor onthoofding van dochter (14) redactie

28 augustus 2020

17u17

Bron: AFP 12 Een Iraniër is tot een gevangenisstraf van negen jaar veroordeeld voor de onthoofding van zijn 14-jarige dochter terwijl ze sliep. Dat heeft de moeder van het meisje vrijdag aan een Iraans persbureau gezegd. Zij eist dat haar man terechtgesteld wordt.

De moord op Romina Achrafi, in mei, veroorzaakte ophef in Iran. Media stelden "institutioneel geweld" aan de kaak in een "patriarchale" islamitische republiek. Volgens de plaatselijke media werd Romina Achrafi op 21 mei in de gezinswoning in Talesh, in het noorden, door haar vader vermoord terwijl ze sliep. "Het vonnis heeft mij en mijn familie schrik aangejaagd", zei Rana Dachti, de moeder van het tienermeisje, aan het persbureau Ilna. "Ik wil dat mijn man nooit meer naar ons dorp terugkeert", legde ze uit. Rana Dachti, die vijftien jaar lang samenleefde met haar man, wil dat het vonnis herzien wordt en dat hij geëxecuteerd wordt. Ze vreest dat haar enige zoon gevaar loopt.

Volgens Ilna voorziet de Iraanse strafwet niet in de doodstraf voor een vader die kindermoord pleegt, enkel in gevangenisstraffen en boetes.

Het meisje was naar verluidt verliefd geworden op een vijftien jaar oudere man met wie ze niet mocht trouwen van haar vader. Ze zou weggelopen zijn en na een klacht van haar vader opgepakt en terug naar huis gebracht. Volgens de media zei ze na haar inrekening aan de rechter dat ze niet naar huis wou terugkeren omdat ze vreesde voor haar leven.