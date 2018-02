Iraniër veroordeeld tot 6 jaar cel voor nucleaire spionage IB

05 februari 2018

00u42

Bron: Belga 0 In Iran is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens nucleaire spionage voor de Verenigde Staten en Europa. Dat meldt het persagentschap Mizan vandaag.

De man zou volgens openbaar aanklager Abbas Dori Najafabadi tegen betaling geheime informatie over het kernprogramma van Iran hebben doorgespeeld aan agenten van een Amerikaanse en een Europese inlichtingendienst.

Meer details over de identiteit van de man of meer details over de beschuldigingen worden niet gegeven. Vorig jaar werd een Iraniër die deel uitmaakte van het onderhandelingsteam met het Westen over het nucleaire programma nog veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij geheime informatie zou hebben verkocht.