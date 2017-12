Zeldzame betogingen in Iran monden uit in protest tegen regering: politie reageert hardhandig Redactie

03u02

Bron: Reuters 0 REUTERS President Hassan Rouhani zou zijn economische beloftes niet nakomen, zeggen de actievoerders. Iran In Iran wordt in verschillende steden geprotesteerd. Wat donderdag begon als een economische betoging, groeide uit tot een anti-regeringsactie.

Het gaat niet goed met de Iraanse economie. De werkloosheid is hoog, de ongelijkheid is groot en de prijzen blijven stijgen. Uit protest daartegen trok donderdag een betoging door de straten van Mashhad, de tweede grootste stad van het land. In het begin weerklonken vooral economische slogans. Gaandeweg veranderde dat in een breder anti-regeringsprotest.



De demonstranten namen vooral president Hassan Rouhani in het vizier. Hij werd dit voorjaar herverkozen na een voornamelijk economische verkiezingscampagne. Hij hing die op aan de nucleaire deal met de Verenigde Staten. In het kader daarvan schrapte de VS economische sancties tegen Iran. Dat zou voor een heropleving zorgen, beloofde Rouhani.

President Rouhani heeft zijn economische verkiezingsbeloftes gebroken, vinden de actievoerders

Die effecten zijn niet te zien, vinden de demonstranten, die tegelijk het Iraanse buitenlands beleid aanklagen. Dat verzet blijkt aanstekelijk. Terwijl donderdag 52 betogers werden gearresteerd, trokken actievoerders vrijdag ook door een handvol andere Iraanse steden.

Volgens sommige bronnen namen enkele honderden mensen deel, volgens anderen duizenden. Op sociale media circuleren intussen filmpjes die tonen dat de oproerpolitie traangas en waterkanonnen heeft ingezet om de betogingen te breken.

Openlijke politieke protesten zijn zeldzaam in het Perzische land, waar de veiligheidsdiensten alomtegenwoordig zijn. De laatste grote politieke acties dateren van 2009. Demonstranten betoogden toen maandenlang tegen de herverkiezing van toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad.