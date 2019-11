Washington legt extra sancties op aan Iran kv

01 november 2019

04u54

Bron: Belga 0 Iran De Verenigde Staten hebben gisteren aangekondigd dat ze hun sancties tegen Iran zullen verstrengen. Dat gebeurt zeer gericht, want nu wordt de bouwsector geviseerd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo "blijft restricties opleggen aan het nucleaire programma van het Iraanse regime", klinkt het in een mededeling.

De nieuwe sancties zijn gericht op de Iraanse bouwsector. Die wordt volgens de Amerikanen direct en indirect gecontroleerd door de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps van het Iraanse leger. Bovendien gebruikt die sector materiaal dat van strategisch belang is voor de "nucleaire, ballistische of militaire" programma's van Iran.



Door sancties op te leggen, zullen de VS de mogelijkheid hebben "om te voorkomen dat Iran strategisch materiaal verwerft voor de Revolutionaire Garde, zijn bouwsector en zijn proliferatie van programma's", klinkt het nog in de mededeling. Het doel is om te vermijden dat Iran nucleaire wapens kan ontwikkelen of zich op nucleair vlak verder kan ontplooien.