VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers in Iran: "De angst is groot, de wanhoop groter"

26 februari 2020

14u43

Bron: VTM Nieuws 0 Iran VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is erin geslaagd om samen met een cameraman binnen te raken in het hart van Iran. In een eerste van vier reportages brengt hij verslag uit over hoe de ijzeren greep van het regime stilaan begint af te brokkelen. De bevolking heeft genoeg van de loodzware sancties en dat laten ze ook zien.

Het Iraanse regime staat onder druk. Amerikaanse sancties leggen grote druk op de bevolking, en er klinkt alsmaar vaker openlijke kritiek op de Islamitische Republiek. In het straatbeeld vallen verscheurde verkiezingsaffiches op. Een jong meisje verscheurt vlak voor de camera verschillende affiches. “Ik haat de Islamitische Republiek”, zegt ze. “Mensen zijn niet belangrijk voor Rouhani”. Ook een oudere vrouw schuwt de harde woorden niet. “Ik hou niet van de Islamitische Republiek, omdat het een dictatuur is", verklaart zij.

“Juiste perspectief”

Na deze ontmoetingen wordt Ramaeckers door zijn Iraanse begeleider naar een professor van de Universiteit van Teheran gebracht, om “het een en ander in het ‘juiste’ perspectief te plaatsen”. Foad Izadi, professor Wereld Studies legt uit dat de Islamitische revolutie er is gekomen omdat “mensen niet graag gedicteerd werden door het Westen.” Volgens hem voeren de Amerikanen een “maximale druk-campagne” op de Iraanse bevolking, zodat zij op straat zouden komen en het regime omver zouden werpen. Professor Izadi gelooft niet dat het zover zal komen. “De legitimiteit die de Iraanse overheid krijgt, krijgt ze van haar eigen mensen", klinkt het.

Terug op straat blijkt dat vertrouwen in de Iraanse overheid veel minder groot. Dat de Amerikaanse sancties de bevolking treffen, is duidelijk. Het leven in Iran wordt stilaan onbetaalbaar, getuigen verschillende Iraniërs. Zich uitspreken over wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt, blijkt echter een brug te ver. “We kunnen daar niet over praten", zegt een vrouw. “Iedereen luistert mee. Ik voel me niet op mijn gemak.”