VS voegen nieuwe namen toe aan sanctielijst Iran

11 mei 2018

05u30

Drie bedrijven en zes personen van Iraanse afkomst zijn op de sanctielijst van de VS geplaatst. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin hebben zij banden met de Iraanse Revolutionaire Garde.

Deze nieuwe sancties stapelen zich op eerder deze week herstelde maatregelen, nadat de VS zich terugtrok uit het nucleaire Iran-akkoord. De Amerikaanse president Donald Trump scherpte na afloop van de terugtrekking bestaande sancties aan: andere landen kunnen vanaf nu ook gestraft worden als ze worden betrapt op handelen met Iran. Trumps voorganger Barack Obama ondertekende het akkoord in 2015. Nadat Trump bekend maakte dat de VS zich terug zou trekken, reageerde de voormalige president uiterst kritisch.

Enkele dagen nadat de VS uit het verbond stapten, bestookte Iran het Israëlisch grondgebied met raketten. Deze aanval wordt toegeschreven aan eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Israël sloeg terug en vuurde tientallen projectielen af.

"Kwaadaardige activiteiten"

Volgens Mnuchin hebben juist de mensen en bedrijven die nu op de sanctielijst zijn bijgeschreven miljoenen dollars naar de Garde doorgesluisd via de Verenigde Arabische Emiraten. Met dit geld zijn "kwaadaardige activiteiten" gefinancierd, aldus de minister. Hij beschuldigde ook de centrale bank van Iran en de Iraanse regime van het op deze manier helpen van de Garde. De sancties zijn bedoeld om financiering van de Garde en daaraan verwante groepen te bemoeilijken.

Het is voor inwoners en in de VS gevestigde bedrijven verboden om zaken te doen met personen en corporaties op de sanctielijst.