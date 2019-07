VS sanctioneren nucleair verrijkingsnetwerk: ook Belgisch bedrijf getroffen IB

19 juli 2019

00u07

Bron: Belga 0 Iran De Verenigde Staten hebben vandaag economische sancties opgelegd aan bedrijven en personen die ervan beschuldigd worden bij te dragen aan de apparatuur voor het verrijkingsprogramma van Iran.

De sancties, die kaderen in de strijd tegen de uitbreiding van massavernietigingswapens, viseren zeven bedrijven die gevestigd zijn in Iran, China en België en vijf Iraanse staatsburgers die banden hebben met Centrifuge Technology Company (TESA).

TESA speelt "een cruciale rol in het programma van nucleaire verrijking van uranium door de productie van centrifuges" die gebruikt worden in gebouwen van de Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën in een mededeling.

Zorgen over provocatief gedrag

"De Amerikaanse regering is zeer bezorgd over de uraniumverrijking van het Iraanse regime en het andere provocatieve gedrag en zal zich blijven richten op iedereen die het Iraanse nucleaire programma steunt", verklaart de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

De geviseerde bedrijven vormen een netwerk van handel en transport van aluminiumproducten die nodig zijn voor de productie van centrifuges door TESA die door de OEAI worden gebruikt om uranium te verrijken. Het gaat in het bijzonder om het Iraanse bedrijf Bakhtar Raad Sepahan - dat een kantoor heeft in België - en het Chinese Henan Jiayuan Aluminum Industry. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kunnen de bedrijven de producten niet verkopen zonder goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad.

Vorig jaar stapte de Amerikaanse president uit het nucleaire akkoord met Iran. Hij besloot opnieuw sancties in te voeren tegen het islamistische regime. In een reactie daarop stapte Teheran gedeeltelijk uit het akkoord en begon het land "onbeperkt" uranium te verrijken.