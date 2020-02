VS en Zwitserland kondigen humanitair hulpverleningskanaal voor Iran aan HLA

27 februari 2020

17u41

Bron: Belga 1 Iran De Verenigde Staten hebben donderdag een vergunning verleend die bepaalde humanitaire handelstransacties mogelijk maakt met de Iraanse centrale bank. Via een nieuw Zwitsers humanitair hulpverleningskanaal dat vandaag operationeel is geworden, kunnen bedrijven medicijnen, voedsel en andere belangrijke goederen aan Iran leveren.

De Zwitserse humanitaire handelsregeling (SHTA) moet ervoor zorgen dat in Zwitserland gevestigde exporteurs en handelsondernemingen in de voedsel-, farmaceutische en medische sector een veilig betalingskanaal hebben met een Zwitserse bank, zodat de betalingen voor hun export naar Iran worden gegarandeerd.

De speciale gezant voor Iran van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Brian Hook, zei vorige week dat er veel interesse is bij voedsel- en farmaceutische bedrijven om de SHTA te gebruiken. "De Zwitserse humanitaire handelsregeling zal er mee voor zorgen dat humanitaire goederen het Iraanse volk blijven bereiken, zonder omweg via het regime", zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin vandaag in een mededeling. Voedsel, medicijnen en andere humanitaire goederen maken geen deel uit van de sancties die Amerika opnieuw instelde tegen Iran, nadat president Donald Trump de VS terugtrok uit het internationale akkoord over Irans nucleaire programma. Toch doen veel buitenlandse banken ook geen zaken meer met Teheran als het om humanitaire contracten gaat.

Iran is hard getroffen door het coronavirus. Dat is bij 245 mensen in het land vastgesteld. Aan het virus zijn al 26 patiënten, meer dan 10 procent, overleden. Onder de doden zijn drie hoge bestuurders. Donderdag overleed een van de vele Iraanse vicepresidenten aan de gevolgen van het longvirus. Het gaat om vicepresident voor Vrouwen- en Familiezaken Masoumeh Ebtekar. Eerder bezweken al twee hooggeplaatste ambtenaren.

