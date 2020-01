VS-ambassadeur zegt bereid te zijn tot "onvoorwaardelijke" onderhandelingen met Iran IB TTR AW

09 januari 2020

05u56

Bron: ANP 2 Iran Na de raketaanvallen van Iran op twee Amerikaans-Iraakse legerbasissen, hebben de Amerikanen hun aanbod tot een gesprek met Iran hernieuwd. “We zijn bereid tot ernstige, onvoorwaardelijke onderhandelingen met Iran”, schreef de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, in een brief aan de VN-Veiligheidsraad. Doel van mogelijke onderhandelingen zou zijn om verdere risico’s voor de internationale vrede en veiligheid te vermijden, net als een verdere escalatie door Iran.

De liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS was zelfverdediging. Dat schrijft de Amerikaanse VN-ambassadeur Kelly Craft in de brief aan de VN-Veiligheidsraad. Craft zegt dat de VS de voorbije jaren steeds opnieuw een diplomatieke oplossing heeft gezocht voor het conflict. Maar als de situatie in het Midden-Oosten dat zou vereisen, dan is de VS voorbereid om “extra maatregelen” te nemen om Amerikanen in de regio te beschermen.

De Iraanse VN-ambassadeur Majid Takht Ravanchi richt zich in een andere brief tot secretaris-generaal António Guterres. Iran heeft “het volste respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en eenheid” van Irak, stelt Ravanchi.

Soleimani kwam vorige week om bij een Amerikaanse raketaanval. Volgens de VS vormde de generaal een onmiddellijke dreiging en is de actie daarom legaal volgens Artikel 51 van het VN-handvest dat gaat over zelfverdediging. Iran vuurde woensdagochtend als vergelding raketten af op militaire bases in Irak waar Amerikaanse troepen verblijven.

Craft stelt in de brief dat de VS bereid zijn onderhandelingen op te starten met Iran om “verdere bedreiging van de internationale vrede en veiligheid of escalatie door het Iraanse regime te voorkomen”. Iran stuurde woensdag eveneens een brief aan de Veiligheidsraad. Teheran is toegewijd aan het “behouden van internationale vrede en veiligheid” en is nadrukkelijk niet uit op escalatie of oorlog, stelt Ravanchi in de brief.

Dreigende taal

Abdollah Araghi, een bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, heeft vandaag opnieuw dreigende taal geuit richting de Verenigde Staten. Hij zei dat Iran “spoedig hardere wraak” zal nemen na de Amerikaanse raketaanval vorige week vrijdag in Irak. Daarbij kwam de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven. Araghi gaf geen details.

De Iraanse president Hassan Rohani op zijn beurt waarschuwde de VS dat het een “gevaarlijk antwoord” riskeerde als het Witte Huis meer interventies zou proberen te ondernemen in de regio. De moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een Amerikaanse drone leidde al tot een raketaanval van Iran op Amerikaanse troepen in Irak.

VS-president Donald Trump zei woensdag dat Iran nu “lijkt in te binden”. Maar Rohani dreigde met meer vergeldingsmaatregelen als dat nodig zou blijken. “Als de VS een nieuwe fout maakt, zal het een zeer gevaarlijk antwoord krijgen”, zou Rohani volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim verklaard hebben in een telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson

