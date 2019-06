Vliegtuigen van Iraanse maatschappij mogen Duitsland niet meer binnen ses

14 juni 2019

16u15

Bron: Belga 1 Iran Duitsland mag wel degelijk een vliegverbod invoeren tegen de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air. Dat heeft een administratieve rechtbank in Lüneburg (Nedersaksen) beslist. Eind januari trok de Duitse burgerluchtvaartautoriteit LBA (Luftfahrt-Bundesamt) de licentie van Mahan Air in om “de belangen van het het buitenlands en veiligheidsbeleid” van Duitsland te beschermen.

Volgens de rechtbank in Lüneburg mag de Duitse overheid wel degelijk verregaande maatregelen nemen tegen luchtvaartmaatschappijen om haar politieke belangen te beschermen. Het vonnis is definitief.

Het LBA trok op 21 januari de licentie in van Mahan Air omdat de luchtvaartmaatschappij vermoedelijk samenwerkt met de Iraanse geheime dienst bij operaties in Europa. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wees er toen ook op dat Mahan Air Iraans materiaal en manschappen naar oorlogsgebieden in het Midden-Oosten, waaronder Syrië, vervoert. Duitsland kan geen bedrijven toestaan “die de oorlog in Syrië ondersteunen en ertoe bijdragen om mensen in oorlogsgebieden te onderdrukken”, luidde het toen.

Mahan Air voerde wekelijks vier vluchten uit van Teheran naar Duitsland, waarvan drie op Düsseldorf en één op München. De luchtvaartmaatschappij staat al sinds 2011 op de sanctielijst van de Verenigde Staten en Washington lobbyt al geruime tijd bij zijn Europese bondgenoten opdat ook zij de licenties zouden intrekken.