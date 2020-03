Uraniumvoorraad Iran vijf keer groter dan toegelaten, inspecteurs krijgen geen toegang tot verdachte sites HLA

03 maart 2020

15u53

Bron: Belga 3 Iran Iran heeft zijn voorraad verrijkt uranium verhoogd tot ver boven de limiet die is vastgelegd in de nucleaire deal uit 2015. Dat heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vermeld in een driemaandelijks rapport. Iran heeft IAEA-inspecteurs ook de toegang tot twee verdachte sites ontzegd.

De Iraanse voorraad verrijkt uranium is opgelopen tot 1.020 kilogram. Dat is maar liefst vijf keer meer dan de hoeveelheid die het nucleair akkoord toestaat. Het gaat wel nog altijd maar om een tiende van de voorraad die Iran voor de inwerkingtreding van dat akkoord in zijn bezit had.

In een ander rapport zegt Rafael Grossi, de directeur-generaal van IAEA, dat Iran bovendien niet gereageerd heeft op vragen over een mogelijke niet-aangeven nucleaire activiteit op drie sites. De inspecteurs hebben in januari geen toegang gekregen tot twee sites. "De directeur-generaal roept Iran op volledig mee te werken met het agentschap, inclusief het verlenen van toegang tot de locaties", schrijft hij.

Een nucleaire akkoord dat Teheran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, legt de Iraanse nucleaire ambities aan banden. In ruil daarvoor zouden de economische sancties tegen het land worden opgeheven. Maar Iran is gestopt met het naleven van het akkoord nadat de Amerikaanse president Donald Trump besliste om zich eenzijdig terug te trekken.