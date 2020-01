Toch Amerikaanse militairen gewond bij Iraanse raketaanval IB

17 januari 2020

06u08

Bron: ANP, Reuters, Belga 4 Iran Bij de Iraanse raketaanvallen op militaire bases in Irak zijn vorige week wel degelijk Amerikaanse militairen gewond geraakt. Het Amerikaanse leger meldt vandaag dat elf militairen zijn behandeld aan een hersenschudding. Zij zijn voor hun herstel naar Amerikaanse faciliteiten in Duitsland en Koeweit gebracht.

In eerste instantie gaven de Amerikanen aan dat niemand gewond was geraakt bij de Iraanse vergeldingsactie voor de moord op Qassem Soleimani. De Iraanse generaal werd op 3 januari door een Amerikaanse droneaanval nabij Bagdad gedood.

Nu blijkt dat er toch elf militairen gewond zijn geraakt: zij liepen bij de explosie een hersenschudding op. De gewonde militairen zijn ter observatie overgebracht naar Amerikaanse legerfaciliteiten in Duitsland en Koeweit en zullen naar Irak terugkeren zodra ze “voldoende fit geacht worden om hun taken weer op te pakken", klinkt het in een verklaring van kapitein Bill Urban, woordvoerder van de U.S. Central Command. Het gaat om respectievelijk acht en drie personen.

De Iraniërs voerden begin deze maand raketaanvallen uit op twee militaire bases in Irak waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn. Een van de aanvallen was gericht tegen een basis bij Erbil, de andere tegen een luchtmachtbasis in Ain al-Asad. Ten tijde van de aanval waren er zo'n 1.500 Amerikaanse militairen in Irak gelegerd.