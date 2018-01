Tienduizenden mensen nemen deel aan door staat georganiseerde tegenbetogingen in Iran rvl

Bron: Belga 0 BELGAIMAGE Mensen demonstreren op 31 december 2017 in Teheran. Iran In een reactie op het aanhoudend protest tegen de regering in Teheran, organiseert het Iraanse regime woensdag eigen betogingen in verschillende delen van het land. Volgens de staatszender Irib zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om hun steun te betuigen aan de huidige regering.

Onder meer in steden als Ahvaz, Arak, Gorgan en Kermanshah vinden manifestaties plaats waarin de deelnemers hun steun betuigen aan ayatollah Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van het land. De staatszender toont ook beelden van de betogers die massaal lijken opgedaagd. Hun borden en spandoeken bevatten boodschappen waarin het gedrag van de "herrieschoppers" van de voorbije dagen veroordeeld wordt.

De demonstranten scanderen onder meer ook "weg met de VS", "weg met Saoedi-Arabië" en "weg met Israël". Die drie landen zijn volgens de regering de aanstokers van de protestbeweging die zich de voorbije dagen over Iran heeft verspreid.

Sinds 28 december hebben in Iran tal van betogingen plaatsgevonden waarin de machthebbers en de economische toestand in het land worden aangeklaagd. Het protest heeft al aan 21 mensen het leven gekost.

Volgens berichten op sociaalnetwerksites is er ook in de nacht van dinsdag op woensdag in Teheran en in verschillende andere Iraanse steden betoogd tegen het Iraanse regime. De staatstelevisie meldt evenwel dat het rustig was in Teheran.

