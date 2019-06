Teheran roept Britse ambassadeur op het matje IB

16 juni 2019

00u59

Bron: Belga 0 Iran De ambassadeur van Groot-Brittannië in Iran is gisteren op het matje geroepen bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran pikt het niet dat Londen het land beschuldigt achter de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman te zitten. Dat meldt het Iraanse persagentschap Irna.

"Als gevolg van de valse opmerkingen van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken", heeft het ministerie de ambassadeur bij zich geroepen waar de directeur Europa "krachtig heeft geprotesteerd tegen de onaanvaardbare en anti-Iraanse standpunten van de Britse regering", schrijft Irna.

Deze week raakten twee tankschepen beschadigd in de Golf van Oman, in de buurt van de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie, tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. De incidenten deden zich voor op een moment dat de spanningen tussen de VS en Iran toenemen. De VS en het Verenigd Koninkrijk beschuldigen Iran van de aanval.

Het land ontkent echter achter de aanvallen te zitten.