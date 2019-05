Saudische koning: “Internationale gemeenschap moet Iran stoppen” IB

31 mei 2019

02u50

Bron: Belga 0 Iran De Saudische koning Salman heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om de "vernietigende" activiteiten van zijn aartsrivaal Iran te stoppen. De politiek van Iran bedreigt de stabiliteit van de regio en de internationale scheepvaart, verklaarde Salman gisterenavond bij de start van het spoedoverleg van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) in Mekka.

Salman beschuldigde Iran ervan terrorisme te ondersteunen en zijn invloed te vergroten. Hij verklaarde dat Saudi-Arabië altijd zijn hand heeft uitgereikt om tot vrede te komen. De koning nam zelf het initiatief een spoedvergadering te houden over de recente aanvallen in de Golfstaten.

Zo werden enkele weken geleden vier commerciële schepen gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten en werden twee grote oliepijpleidingen in de Saoedische provincie Riyad aangevallen door drones.

Zowel Saudi-Arabië als de Verenigde Staten heeft de afgelopen weken hun toon tegenover Iran verscherpt en hun bezorgdheid over de oplopende spanningen geuit.

“Niet uit op oorlog”

De Saudische minister voor Buitenlandse Zaken Adel al-Dschubair verklaarde voor de start van de top in de krant Al-Sharq al-Awsat dat het de bedoeling is om de Iraanse politiek in de regio te veroordelen. Aan de BBC zei hij dan weer dat Saudi-Arabië niet uit is op een oorlog met Iran, maar dat het land moet intomen om opnieuw tot een normale situatie te komen.

De GCC bestaat uit zes staten van het Arabische schiereiland, terwijl de Arabische Liga meer dan twintig leden van de regio telt. De twee organisaties worden door Saudi-Arabië gedomineerd.

Meteen na het overleg van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten staat een vergadering met de Arabische Liga gepland, waar ook over Iran gesproken zal worden.

