Rusland: "We zullen ervoor zorgen dat het atoomakkoord met Iran intact blijft" 04u30

Bron: Belga 0 AP Foto genomen in de Iraanse hoofdstad Teheran op 13 oktober. Iran De weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om het nucleair akkoord over Iran te "certifiëren", kan op teleurstelling rekenen in Moskou. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt dat de beslissing geen invloed zal hebben op de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst, zo berichtte het persagentschap Tass gisteren.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov zegt dat Rusland ervoor zal zorgen dat het atoomakkoord met Iran intact blijft. "We zullen ons best doen om te verhinderen dat de deal tenietgedaan wordt", luidt het.



Ook binnen de VS krijgt de beslissing van Trump kritiek. John Kerry, buitenlandminister onder vorig president Barack Obama en medeonderhandelaar van het akkoord, stelt dat de demarche "gevaarlijk" is en aanleiding kan zijn tot een "internationale crisis". "Dat brengt de belangen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten op vlak van nationale veiligheid in gevaar", zegt Kerry. Hij roept het Amerikaanse Congres dan ook op om het plan van Trump te verwerpen.

AFP John Kerry