President Iran: “Europeanen moeten zich aan hun engagement houden” IB

01 september 2019

04u36

Bron: Belga 0 NUCLEAIRE DEAL Iran zal zich blijven distantiëren van de nucleaire deal van 2015 als Europa zijn eigen verplichtingen niet nakomt. Daarvoor heeft de Iraanse president Hassan Rohani zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron gewaarschuwd in een telefonisch gesprek, klinkt het in een verklaring van Iran.

Op 25 augustus had Macron nog een onderhoud met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz. Macron voert zijn inspanningen op om het nucleair akkoord van 2015 met Teheran te redden.

Dat akkoord wil voorkomen dat Iran een atoomwapen ontwikkelt, in ruil voor een verlichting van de economische sancties tegen het land. De Verenigde Staten stapten vorig jaar uit het akkoord en begonnen weer beperkingen op de handel met Iran op te leggen. Als reactie begon Iran zijn uranium te verrijken tot een hoger percentage dan afgesproken in de deal.

"Als Europa niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zal Iran een derde stap zetten om zijn verplichtingen onder het akkoord te verminderen", heeft Rohani volgens de mededeling aan Macron gezegd. "Deze maatregel zal, net zoals de vorige, omkeerbaar zijn", klonk het nog. Alle partijen moeten volgens Iran het akkoord respecteren.

Wat deze derde stap zou kunnen zijn, is niet bekendgemaakt. In een recent interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung verklaarde Zarif dat de stap op 6 september gezet zou worden.

Oplopende spanningen

Tijdens het telefoongesprek herinnerde Rohani eraan dat "de volledige uitvoering" van de nucleaire overeenkomst en de "beveiliging van het zeevervoer in de waterwegen, inclusief de Golf en de Straat van Hormuz" de doelstellingen zijn van Iran in de huidige onderhandelingen.

De spanningen tussen Teheran en Washington liepen opnieuw op na mysterieuze aanvallen tegen tankers in de Golfregio in mei en juni.

Bekijk ook: Rohani noemt Amerikaanse president Trump een idioot:

Bekijk ook: bewijst deze video dat Iran aanslag op olietankers pleegde?