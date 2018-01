Onenigheid op VN-Veiligheidsraad over aanpak Iran kv

Iran Tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad over de protesten tegen de regering in Iran heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley het Iraanse regime "gewaarschuwd", maar dat was niet naar de zin van onder andere Rusland en Frankrijk. De bijeenkomst werd gevraagd door de Verenigde Staten en vond plaats ondanks het verzet van verschillende leden van de V-raad, waaronder Rusland, Bolivia en Frankrijk.

"Vrijheid en menselijke waardigheid kunnen niet worden losgemaakt van vrede en veiligheid", aldus Nikki Haley. Het Iraanse regime "is gewaarschuwd". "De hele wereld houdt in het oog wat jullie zullen doen," ging ze verder.

De Amerikaanse VN-ambassadeur verklaarde ook dat het Iraanse regime de rechten van zijn bevolking schendt door te investeren in wapens ten koste van het welzijn van de burgers. "De boodschap van het volk dat protesteert, is om te stoppen met het ondersteunen van het terrorisme," zei ze nog.

"Interne aangelegenheid"

Rusland was dan weer van mening dat Iran "zijn eigen problemen moet oplossen" en dat het niet aan de V-raad is om zich "te mengen in de interne Iraanse aangelegenheden". De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya viseerde de Verenigde Staten tijdens de vergadering en zei dat de bijeenkomst "onder fantasierijke voorwendselen" werd samengeroepen. "U verspilt de energie van de Raad", luidde het.

De Franse ambassadeur François Delattre verklaarde dan weer dat hij "gealarmeerd" was door het geweld in de straten in Iran, maar stelde ook dat de protesten geen internationale bedreiging zijn van de vrede en veiligheid. "De internationale gemeenschap moet waakzaam zijn, maar we moeten ook opletten dat deze crisis niet geëxploiteerd wordt voor persoonlijke doeleinden," aldus Delattre.