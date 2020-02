Ondertekenaars komen woensdag samen over toekomst Iran nucleair akkoord YV

24 februari 2020

15u07

Bron: Belga 1 Iran De ondertekenaars van het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran komen woensdag in Wenen bijeen om te bekijken hoe de deal overeind kan gehouden worden. Dat heeft de diplomatieke dienst van de Europese Unie maandag meegedeeld.

Behalve Iran zullen ook vertegenwoordigers van China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn op het overleg in Wenen. De vergadering wordt voorgezeten door Helga Schmid, de secretaris-generaal van de Europese diplomatieke dienst.

Het voortbestaan van het akkoord uit 2015, dat moet garanderen dat Iran geen nucleaire wapens ontwikkelt, hangt aan een zijden draadje sinds de Verenigde Staten zich terugtrokken uit de deal en opnieuw economische sancties tegen Iran invoerden. Als reactie besloot ook het islamitische regime in Teheran zich steeds minder te houden aan de voorwaarden van het akkoord.

Daarop lanceerden de Europese landen in januari een geschillenbeslechtingsprocedure die is voorzien in het akkoord. Het Iraanse bewind liet intussen verstaan dat het zijn engagementen opnieuw wil nakomen, maar enkel indien Europa “significatieve” economische voordelen voor het land kan garanderen. De Europeanen zijn tot dusver niet in staat geweest de Amerikaanse sancties te compenseren.