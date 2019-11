Negen doden bij protest tegen hogere brandstofprijzen in Iran HR

19 november 2019

15u07

Bij het landelijk protest dat vorige week in Iran is uitgebroken tegen hogere brandstofprijzen zijn negen mensen omgekomen, zo hebben Iraanse media vandaag gemeld.

De dodelijke slachtoffers zijn vier betogers, drie leden van de Revolutionaire Wacht en twee politieagenten, aldus meerdere door de staat gecontroleerde media. Voorheen hadden de autoriteiten de dood toegegeven van twee politiemensen en één demonstrant. Sinds vrijdag zijn ongeveer duizend betogers gearresteerd.



De Iraanse regering heeft aangekondigd de brandstofprijzen te verhogen als gevolg van de diepe economische crisis die zelf het gevolg is van Amerikaanse sancties.

De Verenigde Naties zeggen zich zorgen te maken omdat er uit andere media is op te maken dat er tientallen dodelijke slachtoffers en gewonden in acht provincies zouden zijn. De volkerenorganisatie is ook “gealarmeerd door gerapporteerde schendingen van internationale normen en standaarden omtrent gebruik van geweld, met inbegrip van het gebruik van munitie op scherp tegen demonstranten.”