Menselijke fout zorgde voor crash Oekraïens vliegtuig in Iran nla

12 juli 2020

12u35

Bron: Belga 0 Iran Een menselijke fout lag aan de basis van de crash van een Boeing van Ukraine International Airlines begin dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit (CAO). Bij de crash vielen 176 doden.

De militaire rader was onvoldoende afgestemd. “In opvolging van een procedure voor de kalibratie van het radarsysteem is een menselijke fout gebeurd”, staat in het rapport dat gisterenavond werd gepubliceerd. “Die manipulatie leidde tot een fout van 107 graden in het systeem, waardoor een correcte beoordeling van het traject van objecten in het radarveld onmogelijk werd.”

Het is die eerste fout die aan de basis lag van "een gevaarlijke reeks gebeurtenissen die natuurlijk onder controle gebracht kon worden als er andere maatregelen waren getroffen". Ondanks de foutieve informatie over het traject van het vliegtuig had de operator van de radar zijn doelwit immers moeten kunnen identificeren als een lijnvliegtuig, schrijft de CAO. De operator maakte echter een "slechte identificatie".

Het CAO-rapport wordt omschreven als een "rapport over de feiten” en nog niet als het finale verslag van het onderzoek.

De vlucht van Ukraine International Airlines, op weg van Teheran naar Kiev, werd op 8 januari neergeschoten. Alle 176 mensen aan boord, vooral Iraniërs en Canadezen, kwamen daarbij om.