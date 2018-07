Meerderheid Iraanse vrouwen tegen verplichte hoofddoek JM

29 juli 2018

17u03

Bron: Belga 24 Iran Een meerderheid van de vrouwen in Iran is tegen de verplichte hoofddoek in het land. Dat blijkt uit een studie van het Iraanse parlement. 55 procent van de vrouwen vindt dat het dragen van een hoofddoek vrijwillig zou moeten zijn.

Uit een studie van het Iraanse parlement blijkt volgens Iraanse media dat 55 procent van de vrouwen vindt dat het dragen van een islamitische hoofddoek vrijwillig zou moeten zijn en dus niet langer verplicht. De meesten van die 55 procent zouden bovendien geen hoofddoek meer dragen mocht het niet meer verplicht zijn.

"Onislamitische kleding"

Vooral bij hooggeschoolde vrouwen in Iran verliest de hoofddoek aan belang, zo luidt het in de studie. Momenteel zijn vrouwen en meisjes vanaf negen jaar nog verplicht een hoofddoek en een lange mantel te dragen, om haren en lichaamscontouren in het openbaar te verbergen. Wie die regel niet respecteert, dreigt opgepakt te worden door de religieuze politie. Toch worden hoofddoeken steeds kleiner en de mantels korter.

Onlangs verklaarde de procureur-generaal van Iran, Mohammad Jafar Montazeri, dat de strijd tegen het dragen van "onislamitische" kleding door Iraanse vrouwen heeft gefaald. Gewelddadig politieoptreden en gerechtelijke stappen tegen de vrouwen hebben in de laatste vier decennia niets opgeleverd en "alleen maar het internationale imago van het land geschaad", zei hij.