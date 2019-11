Meerdere doden bij zware aardbeving in Iran IB

08 november 2019

04u18

Bron: Belga, ANP 0 Iran Zeker vijf mensen zijn vandaag omgekomen bij een aardbeving met een magnitude van 5,9 op de schaal van Richter in het noordwesten van Iran. Nog eens zeventig anderen raakten gewond. Dat blijkt uit een eerste officiële balans waarover de Iraanse staatstelevisie bericht. Over eventuele schade in het getroffen gebied is nog niets bekend.

De aardbeving deed zich vrijdagnacht om iets voor half drie lokale tijd (middernacht in België) voor op acht kilometer onder de grond op zo'n 120 kilometer van de stad Tabriz in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan in het noordwesten van het land. Dat meldt het seismologisch centrum van het Instituut voor Geofysica van de universiteit van Teheran.

De regio wordt wel vaker getroffen door zware aardbevingen. In 2003 vielen bij een beving van 6.6 in de buurt van de historische stad Bam naar schatting meer dan 26.000 doden.

