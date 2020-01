LIVE. Honderdduizenden woedende Iraniërs komen op straat: “Witte Huis kan al beter doodskisten bestellen” TT

03 januari 2020

11u35

Bron: AP, ANP 2 Iran In Iran komen massa’s mensen op straat na de dood van topgeneraal Qassem Soleimani. De Iraniërs rouwen en uiten hun ongenoegen na de dodelijke luchtaanval onder Amerikaans bevel. Mediaberichten spreken van honderdduizenden manifestanten in Iran. Volg het hier live.

Op de gebedsdag vrijdag wordt in Iran vrijwel overal gepreekt en betoogd tegen de Verenigde Staten. De VS hebben afgelopen nacht met drones een van de populairste Iraniërs uit de weg geruimd, generaal Qassem Soleimani. Soleimani geniet in Iran de status van oorlogsheld door zijn vaak geslaagde acties in Irak en Syrië. En hij gold als de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei.

De kreet ‘Dood aan Amerika’ klinkt op massale demonstraties van vele honderdduizenden Iraniërs. Een geestelijke in Teheran zei dat “het bloed van Soleimani zal worden gewroken” en dat “Trumps dagen donkere nachten zullen worden”. Trump heeft zelf het bevel tot de moordaanslag op Soleimani en de Iraakse militieleider al-Muhandis gegeven om Amerikaans personeel in de regio te beschermen tegen aanvallen die ze zouden hebben beraamd.

De Iraanse nationale veiligheidsraad moet nu beslissingen nemen over maatregelen tegen de Verenigde Staten. Aan de spoedzitting vanmiddag zal president Hassan Rohani, enkele van zijn ministers en de generaals van de Iraanse Revolutionaire Garde deelnemen, aldus de Iraanse staatstelevisie. De generaals waarschuwden de Verenigde Staten. “Het Witte Huis kan al de doodskisten bestellen voor haar troepen in de regio”, aldus vicecommandant Mohammad Reza Naqdi. Ook de woordvoerder van de Garde sprak dergelijke taal. “Vandaag kunnen de Amerikanen en de Zionisten zich nog verheugen over de dood van de generaal. Maar wij zullen die vreugde snel in treurnis veranderen”, aldus de woordvoerder.

Volgens Washington vormde Soleimani met zijn Quds Strijdmacht een terreurgroep die het op Amerikanen had gemunt. Quds is een in buitenlandse missies gespecialiseerd onderdeel van de Islamitische Revolutionaire Garde, de elitetroepen van het sjiitische bewind.