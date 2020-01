Lichaam Soleimani overgebracht naar Iran kv

05 januari 2020

06u05

Bron: ANP 0 Iran Het lichaam van de gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani is vandaag aangekomen in Iran. Dat meldt de Iraanse staatsomroep IRIB. Zijn lichaam is vanuit Irak naar de zuidwestelijke stad Ahvaz gevlogen.

In Ahvaz zijn vandaag de eerste herdenkingsbijeenkomsten begonnen. Volgens IRIB liepen duizenden mensen in zwarte rouwkleding door de stad.

Soleiman wordt dinsdag in zijn geboorteplaats Kerman begraven. Iran heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.



Soleiman was de rechterhand van de geestelijke leider en machtigste man van Iran ayatollah Ali Khamenei. Hij is vrijdag in Bagdad omgekomen bij een Amerikaanse raketaanval die op hem was gericht. Iran heeft wraak gezworen.