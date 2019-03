Koppel opgepakt na huwelijksaanzoek in Iraanse winkelgalerij FVI

10 maart 2019

16u09

Bron: Belga 0 Iran In Iran is een stel gearresteerd na een huwelijksaanzoek in een winkelgalerij. De beslissing zorgde in heel het land voor ophef. De politie en gerechtelijke instanties beschouwen een dergelijk aanzoek in het openbaar voor tientallen mensen als "immoreel en onislamitisch". Dat zien de publieke opinie en ook veel juristen toch wel even anders. "Sinds wanneer is een onschuldig huwelijksaanzoek in het openbaar nu ook al een misdaad? ", vroeg Issa Amini, voorzitter van de Iraanse advocatenorde zich af.

Begin vorige week had een jongeman zijn vriendin een aanzoek gedaan in een winkelgalerij in de Centraal-Iraanse stad Arak. Nadat de jonge vrouw positief antwoordde, applaudisseerden de omstaanders, die het stel vroegen elkaar een knuffel te geven. De heugelijke gebeurtenis werd vastgelegd op video en verspreid op de sociale media. Kort daarop werd het stel gearresteerd. Beiden werden op borgtocht vrijgelaten tot het begin van hun gerechtelijke procedure. Ze mogen tot dan ook niet in het huwelijksbootje stappen.

In Iran wordt traditioneel een huwelijksaanzoek door de ouders van de man bij de ouders van de vrouw gedaan, waarna een beslissing volgt. Maar al decennialang wordt dit gebruik door vele jonge koppels vooral in de grote steden niet meer serieus genomen. Ze beslissen zelf en de ouders van beide partijen worden enkel nog op de hoogte gebracht en moeten met hun beslissing maar akkoord gaan.

Toch is een huwelijksaanzoek in het openbaar ook voor de voorzitter van de advocatenorde in Iraanse relaties eerder ongewoon. "Maar een onschuldig doorbreken van een taboe is toch echt geen misdaad", aldus jurist Amini. De arrestatie van het stel heeft volgens hem allen maar negatieve gevolgen voor de openbare mening - zowel in Iran als in het buitenland.