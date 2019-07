Iran wil nucleaire deal nog redden, op voorwaarde dat VS sancties opheffen HAA

06 juli 2019

23u52

Bron: ANP, DPA, Reuters 0 Iran De Franse president Emmanuel Macron is met de Iraanse president Hassan Rohani overeengekomen om vóór 15 juli voorwaarden te zoeken voor een hervatting van de dialoog over de Iraanse nucleaire kwestie. Macron sprak zaterdag een uur lang met Rohani over de telefoon.

Iran is bereid om de nucleaire deal te redden en om de onderhandelingen te hervatten, ook met de Verenigde Staten. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rohani zaterdag verklaard, enkele uren voordat zijn land zou verdergaan met het overtreden van een belangrijke bepaling van het akkoord.

Rohani stelde wel als voorwaarde dat alle Amerikaanse sancties opgeheven moeten worden, zo zei hij in het telefoongesprek met Macron. “Een einde van alle sancties zou moeten leiden tot nieuwe ontwikkelingen tussen Iran en de 5+1-groep”, zei hij. In het verleden hebben de VS een opheffing van de sancties al uitgesloten.



De 5+1-groep bestaat uit de vijf permanente leden van de VN (China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en Duitsland, die het nucleaire akkoord in 2015 met Iran sloten.



De verklaringen van Rohani kwamen er slechts enkele uren voor de start van een tweede fase van de gedeeltelijke terugtrekking van Iran uit de nucleaire overeenkomst.

Vijf procent

In het akkoord staat onder meer dat dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele nucleaire activiteiten - zoals de opwekking van elektriciteit en medische research - maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom. Vanaf zondag zal Iran zich niet meer aan die limiet houden en zal het naar eigen zeggen de uraniumverrijking tot 5 procent opvoeren.

Dat zou betekenen dat de nucleaire deal volledig ineenstort. In hun telefoongesprek uitte Macron zijn bezorgdheid over een verdere verzwakking van het akkoord, liet zijn kabinet weten.

Bedoeling van de nucleaire deal uit 2015 was de nucleaire ambities van Iran aan banden te leggen, in ruil voor de opheffing van economische sancties. Vorig jaar besliste de Amerikaanse president Donald Trump om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.