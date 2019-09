Iran werkt aan snellere verrijking uranium IB

Iran gaat nieuwe centrifuges ontwikkelen die ervoor zorgen dat uranium nog sneller kan worden verrijkt. Dat maakte het land woensdag bekend. Dinsdag werd al duidelijk dat Iran zich meer terug wil trekken uit het atoomakkoord van 2015 en die intentie wordt hiermee kracht bijgezet.

De Verenigde Staten, die vorig jaar het akkoord eenzijdig opzegden, weigeren om sancties tegen het land te verlichten. Toch lijken de VS open te staan voor het Franse plan om Iran ongeveer 13 miljard euro te lenen.

Iran liet gisteren weten dat het Europa nog twee maanden de tijd geeft om het atoomakkoord te redden. "Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat we vandaag of morgen resultaat zien met Europa", zei de Iraanse president Hassan Rohani toen. Het land wil meer bescherming van Europa tegen de gevolgen van de Amerikaanse strafmaatregelen.

Verrijking tot 20 procent

Rouhani gaf eerder geen details over welke stappen het nucleair agentschap vanaf vandaag zou nemen. Eerder was er al sprake om centrifuges te gebruiken die uranium kunnen verrijken tot 20 procent, terwijl de in het akkoord opgenomen bovengrens slechts 3,67 procent bedraagt. Om nucleaire bommen te bouwen, is een percentage van 90 procent nodig, al zou het niet te veel tijd kosten om van 20 naar 90 procent te gaan.

De VS stapten vorig jaar uit het nucleaire akkoord, en voerden opnieuw sancties in tegen Iran. De Europese ondertekenaars van het akkoord, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hopen dat Iran alsnog zijn engagementen uit het akkoord zou naleven.