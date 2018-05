Iran waarschuwt inwoners: minstens 9 doden na eten van giftige paddenstoelen Jolien Meremans

20 mei 2018

12u33

Bron: RT 0 Iran In Iran zijn meer dan 700 mensen vergiftigd na het eten van wilde paddenstoelen. Minsten negen mensen kwamen al om het leven en tientallen andere slachtoffers zijn nog in levensgevaar. Het land raadt haar inwoners aan geen paddenstoelen van straatverkopers meer te kopen.

Al minstens negen inwoners van Iran kwamen om het leven na het eten van giftige paddenstoelen. Minstens 50 andere slachtoffers zijn nog in levensgevaar of hebben een levertransplantatie nodig. Het land doet er nu alles aan om haar inwoners zo goed mogelijk in te lichten over giftige paddenstoelen.

Levertransplantatie

"Uit de meest recente cijfers blijkt dat 721 mensen zijn vergiftigd door giftige paddenstoelen. 190 van hen werden opgenomen in het ziekenhuis en negen anderen zijn al overleden aan de gevolgen van vergiftiging”, vertelde Mojtaba Khalidi, een woordvoerder van de hulpdiensten aan het ISNA-persbureau.

Minstens 50 slachtoffers, die in de acht provincies van Iran in ziekenhuizen werden opgenomen, verkeren nog in een kritieke toestand. “Sommige patiënten hebben een levertransplantatie nodig om hun leven te redden”, aldus de hulpdiensten.

Lenteregen

Het Ministerie van Volksgezondheid van het land wijt het immense aantal giftige paddenstoelen aan de vele lenteregen die de laatste weken in de bergachtige regio's van het land viel. Het land raadt haar inwoners aan om geen wilde en onbekende paddenstoelen meer aan te raken of op te eten

Autoriteiten adviseerden ook om geen paddenstoelen van straatverkopers te kopen. Mensen die buikpijn, misselijkheid, braken of ernstige duizeligheid ervaren, worden geadviseerd om veel vocht te drinken en onmiddellijk een gezondheidscentrum te contacteren.

