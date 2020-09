Iran vraagt veroordeling van herinvoering VN-sancties door VS HR

20 september 2020

10u59

Iran vraagt de wereld de "roekeloze acties" van de Verenigde Staten te veroordelen. Dat land kondigde zaterdag eenzijdig aan de VN-sancties tegen Iran per direct weer in te stellen

“We verwachten dat de internationale gemeenschap zich unaniem uitspreekt tegen de roekeloze acties van het regime in het Witte Huis”, aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.



Verschillende landen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Irans nauwe bondgenoot Rusland, hebben de aankondiging van de VS al veroordeeld. Het besluit is “theatraal”, niet legitiem en mist elk verband met de realiteit, zo zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.

De sancties tegen Iran werden in 2015 opgeheven nadat een deal was gesloten over het kernwapenprogramma van Iran. President Donald Trump trok de VS in 2018 uit die overeenkomst terug.