Iran ‘uit rode zone’ met 93 nieuwe sterfgevallen door coronavirus AH

24 april 2020

15u31

Bron: Belga 0 Iran Iran, het land dat het meest getroffen is door de coronapandemie in het Midden-Oosten, verkeert niet langer 'in de gevarenzone'. Dat stelt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid vrijdag. Het meldde 93 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de ziekte.

In totaal stierven in Iran 5.574 mensen aan het coronavirus. Volgens Kianouche Jahanpour, woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, staat het aantal infecties nu op 88.194 gevallen, waarvan er 1.168 in de afgelopen 24 uur zijn geregistreerd.

De coronamaatregelen moeten wel nog steeds in acht genomen worden.



Op 11 april opende het land opnieuw heel wat bedrijven, nadat het half maart de sluiting had opgelegd om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

