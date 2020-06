Iran stuurt zwarte dozen van neergehaald Oekraïens vliegtuig naar Frankrijk kv

22 juni 2020

23u36

Iran zal de zwarte dozen van het Oekraïense vliegtuig dat op 8 januari werd neergehaald, uitleveren aan Frankrijk voor verder onderzoek. Dat maakten beide landen vandaag bekend.

De Boeing 737 werd op 8 januari kort na het opstijgen op de luchthaven van Teheran neergehaald met luchtafweergeschut. 176 mensen kwamen om. Iran gaf later toe dat het om een “catastrofale vergissing” ging. Het land stond op dat moment immers in hoge staat van paraatheid nadat de VS vijf dagen eerder de Iraanse generaal Qassim Souleimani hadden gedood bij een droneaanval.

De Iraanse minister van Buitenlandse zaken Mohammad Javad Zarif deelde de overdracht van de zwarte dozen aan BEA, de Franse onderzoeksraad voor luchtvaartveiligheid, via een telefoongesprek mee aan de Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne. Dat schrijft het Iraanse persagentschap IRNA. Aan boord van het neergehaalde toestel zaten 57 Canadese burgers.



Champagne liet in een verklaring weten dat Iran ook “had ingestemd met onderhandelingen over herstelbetalingen”, maar gaf daarover geen verdere details. De Canadese minister dringt bij Iran al lang aan op een vergoeding voor de familieleden van de slachtoffers.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei in februari dat hij ontevreden was over de aangeboden compensatie van Iran.

Het onderzoek van de vluchtgegevens liep al verscheidene maanden vertraging op omdat Iran de zwarte dozen op Iraans grondgebied wilde decoderen, maar wegens de uitbraak van het coronavirus konden buitenlandse experts niet ter plaatse gaan om de gegevens uit te lezen.