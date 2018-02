Iran stuurt 81-jarige ex-medewerker VN terug naar cel kv

06 februari 2018

20u08

Bron: Belga 0 Iran Iran heeft de 81-jarige Baquer Namazi teruggestuurd naar de cel. De Iraanse Amerikaan, voormalig medewerker van de Verenigde Naties, werd in 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens spionage en samenwerking met de Verenigde Staten. Hij was tijdelijk vrij om een medische behandeling te ondergaan.

Het besluit Namazi opnieuw achter de tralies te zetten, tegen het advies van de medisch inspecteur van de regering in, is volgens zijn advocaat Jared Genser "te vergelijken met een doodvonnis". Namazi is vorig jaar vier keer in een ziekenhuis opgenomen. Hij onderging onder meer een hartoperatie.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft bij de Iraanse president Hassan Rohani aangedrongen op vrijlating van Baquer Namazi. Ook diens zoon Siamak, een zakenman met een dubbel paspoort, zit vast in Iran.