Iran sleept olietanker met pech weg uit Perzische Golf IB

17 juli 2019

00u20

Bron: ANP 0 Iran Boten van de Iraanse marine hebben in de Perzische Golf een buitenlandse olietanker weggesleept die technische problemen zou hebben gehad.

Woordvoerder Abbas Mousavi laat weten dat het schip een noodoproep had uitgezonden en naar Iraanse wateren is gebracht voor reparatie. Waar dat precies gebeurt wordt later bekendgemaakt evenals de naam van de tanker.

Eerder werd gespeculeerd dat het om de 'Riah' zou kunnen gaan, die onder Panamese vlag vaart. Van dat schip was al enkele dagen niets meer vernomen. Het laatste signaal kwam uit de buurt van het Iraanse eiland Qeshm in de Straat van Hormuz.

Volgens de website Marine Traffic zou de betrekkelijk kleine Riah eigendom zijn van een rederij uit de Verenigde Arabische Emiraten.