Iran plant bouw van 300 extra centrifuges voor uraniumverrijking kv

26 september 2019

19u25

Bron: Belga 0 Iran Iran heeft extra maatregelen genomen om het uraniumverrijkingsproces te bevorderen in zijn onlangs geïnstalleerde geavanceerde centrifuges, zegt het Internationale Atoomagentschap (IAEA) vandaag in Genève. Nogmaals wordt het atoomakkoord uit 2015 daardoor niet gerespecteerd.

Het IAEA is de VN-organisatie die toekijkt op het vreedzame gebruik van nucleaire technologie. Begin september had het gemeld dat Iran nog extra centrifuges had geïnstalleerd voor het verrijken van uranium, het radioactief materiaal dat in kernreactoren wordt gebruikt. De inspecteurs van het IAEA zeggen ook dat Iran voorbereidingen heeft getroffen om meer dan 300 extra moderne centrifuges te installeren die uranium efficiënter kunnen raffineren.

Iran heeft daarmee alweer de in 2015 gesloten nucleaire overeenkomst geschonden en blijft druk uitoefenen op zijn Europese verdragsluitende partijen Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Het toen gesloten akkoord heeft als doel het nucleaire programma van Iran in te perken om te voorkomen dat het kan dienen om kernwapens te bouwen.



In mei 2018 hebben de Verenigde Staten onder president Trump zich echter eenzijdig teruggetrokken uit de nucleaire overeenkomst. Sindsdien heeft de Amerikaanse regering vertrouwd op een beleid van "maximale druk" zodat ze een nieuwe overeenkomst met strengere voorwaarden kunnen sluiten met de leiders in Teheran. Iran, daarentegen, heeft zijn uraniumreserves en verrijkingsniveaus verhoogd.

Het rapport komt er een dag nadat de Verenigde Staten extra sancties hebben opgelegd aan Iran.