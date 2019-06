Iran over aanslagen op olietankers: “Beschuldigingen VS zijn ongefundeerd” IB

Bron: Belga 1 Iran Iran heeft de “ongefundeerde” beschuldigingen dat het land achter de Iran heeft de “ongefundeerde” beschuldigingen dat het land achter de aanslagen op de olietankers in de Golf van Oman zit, verworpen. Dat heeft de Iraanse delegatie de Verenigde Naties meegedeeld.

“Iran wijst de ongefundeerde Amerikaanse claim met betrekking tot de olietankerincidenten van 13 juni categorisch af en veroordeelt deze in de sterkst mogelijke bewoordingen”, aldus de Iraanse missie in New York. “Het is ironisch dat de VS, die zich onwettelijk terugtrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (de nucleaire deal, red.), Iran nu oproepen om over te gaan tot onderhandelingen en diplomatie”, klinkt het verder in een mededeling van Teheran aan de VN.

“Verzinsels en desinformatie”

“De economische oorlog en het terrorisme van de VS tegen het Iraanse volk, net zoals hun massieve militaire aanwezigheid in de regio zijn en blijven de belangrijkste bron van onveiligheid en instabiliteit in de ruime Golfregio”, luidt het verder. “Verzinsels en campagnes van desinformatie of het schaamteloos beschuldigen van anderen, zullen de realiteit niet veranderen. De VS en hun regionale bondgenoten moeten stoppen met deze oorlogsvoering.”

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Jonathan Cohen beschuldigde Iran er opnieuw van achter de aanvallen te zitten tijdens een vergadering achter gesloten deuren. “Alle elementen wijzen in de richting van Iran”, aldus Cohen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei eerder dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren. Hij kreeg bijval vanuit Saudi-Arabië, dat ook Iran verdenkt. Een anonieme bron binnen het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eveneens achter de conclusie van Pompeo te staan.

Twitter verwijdert duizenden Iraanse accounts

Intussen heeft de Amerikaanse sociaalnetwerksite Twitter meer dan 4.700 Iraanse accounts verwijderd, waarvan vermoedt wordt dat ze door de staat gesteund worden.

Sommige van de verwijderde accounts brachten internationaal nieuws, “vaak vanuit een standpunt waarin Iran er goed uitkomt op diplomatiek en geostrategisch vlak”, terwijl andere betrokken waren bij discussies over Israël.

Een derde type account maakte gebruik van valse personen om conversaties over politieke en sociale zaken in Iran en wereldwijd te sturen, aldus Twitter.