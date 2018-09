Iran ontkent betrokkenheid bij aanvallen op Amerikaans consulaat in Irak IB

30 september 2018

03u41

Bron: Belga 0 Iran Iran heeft niets te maken met de aanvallen op het Amerikaanse consulaat in Basra, in het zuidoosten van Irak. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Bahram Ghassemi. "De Amerikaanse beschuldigingen zijn ongegrond."

Iran veroordeelt alle aanvallen op diplomatieke instellingen, luidt het voorts, en wijst erop dat ook haar eigen consulaat in Basra werd geviseerd.

Vrijdag hadden de Verenigde Staten laten weten dat ze hun consulaat in Basra hadden gesloten na herhaalde aanvallen. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo waren die het werk van "Iraanse troepen of geaffilieerde milities". "Iran moet begrijpen dat de Verenigde Staten snel en gepast zullen reageren op eender welke aanval", luidde het.

Wekenlange onrust

In Basra heerst al wekenlang onrust. De bevolking protesteert er tegen de geringe stroomtoevoer en vervuild water waardoor duizenden mensen ziek werden. Eerder deze maand werd in de stad nog het Iraanse consulaat in brand gestoken, terwijl raketten werden afgevuurd op het Amerikaanse consulaat.

