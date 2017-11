Iran houdt zich aan nucleair akkoord KV

18u14

Bron: Belga 0 REUTERS Een portret van de Iraanse grootayatollah Al Khameini in Teheran.

Iran houdt zich aan de voorschriften uit het in 2015 afgesloten nucleaire akkoord. Dat staat in een trimestrieel rapport van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). De Amerikaanse president Donald Trump weigerde een maand geleden nog te bevestigen dat Teheran de voorwaarden van het akkoord respecteert.

De hoeveelheid laag verrijkt uranium ligt met zo'n 97 kilogram duidelijk onder de toegelaten hoeveelheid van 300 kilogram. Hoog verrijkt uranium kan dienen voor de bouw van atoombommen. Iran leeft volgens het rapport ook zijn verplichtingen na met betrekking tot de aanmaak van zwaar water. Dat wordt gebruikt in reactoren, die plutonium kunnen maken. Bovendien hebben medewerkers van het Atoomagentschap probleemloos toegang gekregen tot alle relevante locaties.

Sancties VS?

Trump is een van de grootste critici van de Iran-deal. Hij dreigde er onlangs nog mee een hardere koers tegen Teheran te varen. De staats- en regeringsleiders van de andere grootmachten blijven achter het nucleaire akkoord staan. Ook Iran heeft al meermaals onderstreept ondanks de aanvallen uit de VS aan de deal te willen vasthouden.

Het Amerikaanse Congres moet de komende weken beslissen of het noodzakelijk is om de opgeschorte sancties tegen Teheran weer van kracht te laten worden. Dat zou de facto het einde van het akkoord betekenen.

Akkoord

Iran sloot medio juli 2015 het nucleaire akkoord met de vijf VN-grootmachten - de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië - en Duitsland. De deal werd begin 2016 van kracht. Het akkoord stipuleert dat Iran voor minstens een decennium wezenlijke onderdelen van zijn nucleaire programma drastisch inperkt, om geen atoomwapens te kunnen bouwen. In ruil werd een normalisering van de economische relaties in het vooruitzicht gesteld.