Iran gaat "binnen enkele uren" uranium boven bovengrens verrijken ADN

07 juli 2019

09u20

Bron: Belga 1 Iran Iran zal "binnen enkele uren" beginnen met uranium te verrijken boven de grens van 3,67 procent. Dat heeft de woordvoerder van het Iraanse agentschap voor atoomenergie (OIEA) vanochtend aangekondigd. Daarmee schendt de islamitische republiek een engagement uit het akkoord dat ze vier jaar geleden sloot met de grootmachten.

"Binnen enkele uren", na het regelen van enkele technische details, zal Iran de verrijking van uranium boven de grens van 3,67 procent hervatten, zo bevestigde woordvoerder Behrouz Kamalvandi het voornemen van Teheran om een belangrijk engagement uit het internationale akkoord over de nucleaire capaciteit van het land te schrappen.

Het akkoord uit 2015 beperkt de nucleaire capaciteit van Iran. Zo staat er onder meer dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele activiteiten - zoals de opwekking van elektriciteit en medische research - maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom.

Het akkoord tussen Iran en de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland staat op de helling sinds de Amerikaanse president Donald Trump besloot om zijn land eenzijdig terug te trekken en opnieuw sancties in te voeren tegen het islamitische regime.

Dreigement

Iran heeft er vandaag overigens mee gedreigd zich “binnen zestig dagen” aan nog meer verplichtingen van het akkoord te onttrekken. Dat kan volgens viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi enkel vermeden worden indien er voordien “een oplossing” wordt gevonden voor de impasse waarin het akkoord is verzeild geraakt. “Wij hopen dat we binnen zestig dagen een oplossing kunnen vinden. Zoniet zullen we de derde fase aanvatten”, zo verklaarde Araghchi.

Op Amerikaans verzoek houdt het internationale atoomenergieagentschap IAEA aanstaande woensdag een spoedzitting over de nieuwe inbreuk op het internationale akkoord.