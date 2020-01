Iran dreigt zich terug te trekken uit verdrag inzake niet-verspreiding van kernwapens HLA

20 januari 2020

Iran dreigt zich terug te trekken uit het non-proliferatieverdrag dat het bezit van kernwapens aan banden moet leggen. Teheran zou die stap overwegen als een conflict over de naleving van het atoomakkoord uit 2015 wordt voorgelegd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het non-proliferatieverdrag (NPV) trad in 1970 in werking. Het werd door zo goed als alle VN landen ondertekend en is gebaseerd op drie pijlers: beperking van het verspreiden van kernwapens, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken.

Europese landen hebben Iran verweten zich niet te houden aan de afspraken uit de nucleaire deal uit 2015 met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Daarin is afgesproken dat Iran de nucleaire activiteiten beperkt in ruil voor verlichting van economische sancties.

Internationale sancties

Het geschil wordt eerst behandeld door een gezamenlijke commissie, maar kan later ook bij de VN-Veiligheidsraad worden neergelegd. Het kan ertoe leiden dat weer internationale sancties worden opgelegd die eerder waren ingetrokken.

“Als de Europeanen hun ongepaste gedrag voortzetten of het Iran-dossier doorsturen naar de VN-Veiligheidsraad, dan trekt Iran zich terug uit het NPV”, zei minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif volgens Iraanse media. De minister deed volgens de nieuwssite van het parlement ook een handreiking. Hij beloofde dat zijn land de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord niet nog verder zal terugschroeven.

Iran heeft de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord geleidelijk afgebouwd. Het land is ontevreden, omdat de VS zich in 2018 eenzijdig uit de deal hebben teruggetrokken. De Amerikaanse president Donald Trump liet ook weer zware sancties opleggen. Hij wil Teheran zo dwingen opnieuw te onderhandelen, omdat hij vindt dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal heeft gesloten.