Iran dreigt samenwerking met VN te herbekijken als EU niet "fair" is in verband met nucleaire deal

19 januari 2020

Iran De Iraanse parlementsvoorzitter Ali Larijani heeft de Europeanen vandaag opgeroepen om "fair" te blijven in verband met de nucleaire deal uit 2015. Als dat niet het geval is, dreigt Teheran ermee zijn samenwerking met de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties (IAEA) te herbekijken.

De uitspraken van Larijani komen er een week nadat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland extra druk hebben gezet op Iran door het dispuutmechanisme in het akkoord in werking te stellen. Die stap noemt Larijani "betreurenswaardig".

"We zouden onze samenwerking met de IAEA herbekijken" als de drie Europese landen zich ongepast gedragen, zei Larijani volgens het staatspersagentschap Irna. "Het plan werd al in het parlement besproken." Het zou niet om een bedreiging tegenover de Europese landen gaan, maar wel om een "duidelijke mededeling" gaan, klinkt het nog. Als Iran zijn samenwerking met de IAEA aanpast, kan het VN-agentschap zijn controles van de nucleaire installaties in Iran niet voortzetten.

Volgens Larijani vormt niet Iran het probleem in het nucleaire conflict, maar wel de Verenigde Staten, die zich hebben teruggetrokken uit het akkoord en sancties hebben opgelegd aan Iran. "Het zou voor de EU daarom beter zijn om fair te blijven en zich niet te laten vernederen door de VS", klonk het.

In 2015 bereikten de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plus Duitsland en de Europese Unie met Iran een akkoord omtrent de nucleaire activiteiten van de islamitische republiek. In 2018 stapte Washington unilateraal uit het akkoord, waarna Teheran de regels niet meer strikt begon te volgen. Nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak hadden uitgeschakeld, liet Teheran vorige week weten zich helemaal niet meer te zullen houden aan de bepalingen van het akkoord.