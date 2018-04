Iran dreigt met "niet te vergeten lesje" als Trump uit nucleair akkoord stapt pg

05 april 2018

19u50

Bron: Belga, Irna 0 Iran De Iraanse atoomchef heeft vandaag met een "niet te vergeten lesje" gedreigd, als de Amerikaanse president Donald Trump volgende maand uit het nucleaire akkoord stapt dat Teheran in 2015 afsloot met de internationale gemeenschap. Het specifieerde wel niet wat die verrassing juist zou zijn.

"Wij willen in de deal blijven, maar we kunnen ook anders", aldus atoomchef Ali Akbar Salehi. Wegens de "onberekenbare" politiek van Trump staat Iran dit jaar "voor een grote politieke uitdaging. Daarom moet iedereen in het land op zijn hoede zijn", zei Salehi volgens het persbureau Irna aan het personeel van het Iraanse atoomagentschap.

Trump heeft onderstreept dat hij ofwel volledig uit het akkoord wil stappen of de tekst wil herwerken in het kader van nieuwe onderhandelingen. Twaalf mei geldt als mogelijke deadline om opnieuw Amerikaanse sancties tegen Iran in te voeren. Nieuwe sancties zouden de facto een einde van het nucleaire akkoord betekenen.

'Overtreders van het nucleaire akkoord zullen een niet te vergeten lesje krijgen' Ali Akbar Salehi, Iraanse atoomchef

Iran wil niet weten van nieuwe onderhandelingen, vooral als die ook het omstreden raketprogramma van het land zouden omvatten. Teheran dreigt in dat geval zelfs uit de nucleaire deal te stappen en zijn atoomprogramma opnieuw op te nemen zonder de in het akkoord voorziene beperkingen.

Iran en de grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (de G5+1) sloten het nucleaire akkoord in juli 2015 af, dus nog tijdens de ambtstermijn van Barack Obama. De tekst steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de economische relaties met het westen in het vooruitzicht gesteld.