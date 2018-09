Iran blijft Syrische regime steunen: "Damascus heeft het recht om land te 'zuiveren' van terroristen" Redactie

03 september 2018

16u53

Bron: Belga 0 Iran Iran zal het Syrische regime blijven ondersteunen bij de verwachte aanval op Idlib, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif benadrukt bij zijn bezoek aan de Syrische hoofdstad Damascus. "Om het vredesproces van start te laten gaan en de terugkeer van vluchtelingen en de wederopbouw van Syrië mogelijk te maken, moeten de resterende terroristen in delen van Idlib bestreden worden."

De regio Idlib, in het noordwesten van Syrië, is het laatste rebellenbolwerk in het land. Een groot deel van de regio valt momenteel nog onder de controle van de al-Qaida-vertakking Tahrir al-Sham. Het regime van president Bashar al-Assad dreigt nu met een grootschalig offensief om de provincie te zuiveren van de "terroristen". De VN en de hulporganisaties ter plaatse waarschuwen dat zo'n militaire operatie tot een humanitaire ramp zou leiden.

Het is het legitieme recht van de Syrische regering om tot het eind tegen de terroristen te vechten en het land daarvan te zuiveren Bahram Ghassemi

Bondgenoten

Iran, dat net als Rusland een bondgenoot is van Assad, heeft alvast zijn steun toegezegd aan het offensief van het Syrische leger. "Het is het legitieme recht van de Syrische regering om tot het eind tegen de terroristen te vechten en het land daarvan te zuiveren", zo verklaarde Bahram Ghassemi, de woordvoerder van minister Zarif. Zolang de Syrische regering de hulp van Iran nog heeft, zal Teheran zijn rol als militaire raadgever blijven uitoefenen, zei de woordvoerder nog volgens de nieuwssite van de Iraanse staatszender IRIB.

Overleg

De Iraanse president Hassan Rohani zal vrijdag met zijn ambtgenoten uit Rusland en Turkije, Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan, in Teheran overleggen over de toestand in Syrië. Volgens een mededeling van het Kremlin zal er onder meer gesproken worden over de voorwaarden voor de terugkeer van vluchtelingen en over de omgang met terroristen. Volgens het jargon van het Syrische regime en zijn bondgenoten zijn alle rebellengroepen "terroristen".