Iran bedreigt VS: "Zeg atoomverdrag op en we zullen iets doen wat jullie zal berouwen" LB

16u48

Bron: ANP 0 wikimedia De Iraanse parlementsvoorzitter Ali Laridschani sprak dreigende taal in Sint-Petersburg. Iran Iran heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd het atoomverdrag van 2015 niet op te zeggen. "We zullen dan iets doen waardoor de Amerikanen hun besluit zullen berouwen", zei de Iraanse parlementsvoorzitter Ali Laridschani in Sint-Petersburg. Hij lichtte zijn dreigement niet toe.

Iran heeft volgens hem verschillende scenario's klaarliggen voor het geval de regering van president Trump het verdrag alsnog afwijst. Iran ergert zich aan allerlei dreigementen van Trump, aldus Laridschani. Bijvoorbeeld de opmerking dat de VS Noord-Korea zullen vernietigen, is ondoordacht. Iran noemt dit uitingen van een onervaren politicus.

"Elke dag staat Trump op, schrijft iets op Twitter en stelt daarmee de wereld weer voor een probleem", aldus de Iraanse politicus. Hij beschuldigde de Amerikaanse leider van narcisme.

Noord-Korea

Laridschani is in Rusland voor een internationale bijeenkomst van parlementariërs. De ondervoorzitter van het Noord-Koreaanse parlement maakte van de gelegenheid gebruik de VS weer te dreigen: de Amerikanen zullen een hoge prijs betalen, Pyongyang zal Washington tot het uiterste bestrijden en Noord-Korea zal zijn atoomprogramma voortzetten zolang het Amerika als een bedreiging ervaart.