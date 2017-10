Iraanse VUB-gastdocent herneemt hongerstaking na veroordeling tot doodstraf 22u25

Bron: Belga 0 rv Iran De Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel zou in Teheran veroordeeld zijn tot de doodstraf voor collaboratie met een vijandige staat. Dat heeft Djalali's vrouw, Vida Mehrannia, laten weten aan Gerlant Van Berlaer, collega en spoedarts aan het UZ Brussel. De VUB-gastdocent start opnieuw een hongerstaking

"Ahmadreza Djalali, die in Zweden doctoreerde als rampenarts, werd zaterdag via zijn advocaat geïnformeerd dat de uitspraak van rechter Salivati, na anderhalf jaar van schimmige opsluiting, dan toch schuldig is voor collaboratie met een vijandige staat, en dat zijn straf de doodstraf is", luidt de boodschap die de echtgenote van Djalali overmaakte aan Van Berlaer.



De spoedarts wacht ondertussen nog op bevestiging van de uitspraak en veroordeling via officiële kanalen, maar de situatie van Djalali ziet er niet goed uit ondanks de vele protestacties en de internationale aandacht.



"Het ziet er opnieuw erg slecht uit voor Ahmadreza die, na eindelijk weer op krachten te zijn gekomen, dan toch weer de hongerstaking gaat hernemen nu", aldus Van Berlaer. Ahmadreza Djalali zit sedert april 2016 in de Evin-gevangenis in Teheran opgesloten.



De VUB zal zich met de Italiaanse en Zweedse collega's, die verbonden zijn aan Djalali, beraden over mogelijke verdere stappen.