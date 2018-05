Iraanse president roept opnieuw op stadionverbod voor vrouwen af te schaffen IB

23 mei 2018

06u11

Bron: Belga 0 Iran De Iraanse president Hassan Rohani heeft opnieuw geijverd voor de afschaffing van het omstreden stadionverbod voor vrouwen van de Iraanse Voetbalbond (FFI). De zaak speelt al geruime tijd in het land, waar met name de invloedrijke geestelijken voor het verbod zijn.

"Er zou geen verschil tussen mannen en vrouwen mogen zijn in de islam en daarom moeten vrouwen ook toegelaten worden om deel te nemen aan sportevenementen", zei Rohani, die dinsdag enkele Iraanse topsporters ontving op zijn kantoor. Het staatshoofd ijverde in het verleden al meerdere keren voor de afschaffing van het al bijna veertig jaar geldende verbod.

Volgens de FFI en de belangrijke geestelijken in Iran zijn voetbalstadions "geen geschikte plek voor vrouwen", door de fanatieke mannen en de vulgaire slogans die er geroepen worden. Gisteren zei Rohani echter dat "vrouwen niet gestraft moeten worden als mannen in het stadion vulgaire dingen roepen".

Compromis

De president ging ook al in gesprek met de geestelijken in een poging om een compromis te bereiken. Zo stelde hij de oprichting van familietribunes in stadions voor, maar de conservatieve moslimleiders hadden daar geen oren naar.

In Iran gebeurt het vaak dat vrouwen zich als man verkleden om alsnog voetbalwedstrijden bij te kunnen wonen. Drie weken geleden ging een foto van een groep vrouwen die met valse baarden een stadion waren binnen geraakt, nog de wereld rond.

