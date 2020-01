Iraanse parlementsleden scanderen samen "Dood aan Amerika"

JOLE

05 januari 2020

14u37

Bron: AP 0

In Iran hebben parlementsleden “dood aan Amerika” gescandeerd. Het is een reactie op de dood van Soleimani. De generaal werd door een raketaanval van de Verenigde Staten om het leven gebracht. De Amerikaanse president Trump gaf opdracht voor de uitschakeling van Soleimani. De voorzitter van het Iraanse parlement noemt de aanval een misdaad. “Meneer Trump, je hebt een grote misdaad begaan. De geschiedenis zal uw naam vermelden samen met daders en misdaden zoals de staatsgreep van 1953 in Iran en het neerhalen van een Iraans passagiersvliegtuig in 1988", aldus voorzitter Ali Larijani.