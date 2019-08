Iraanse olietanker vertrokken uit Gibraltar IB

19 augustus 2019

03u13

Bron: Belga 0 Iran De Iraanse olietanker die ruim zes weken in Gibraltar aan de ketting lag en de aanleiding was voor een diplomatieke rel tussen Londen en Teheran, heeft gisterenavond laat het Britse gebied verlaten. Dat heeft de openbare zender Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) gemeld.

Op videobeelden is inderdaad te zien dat de Adrian Darya 1, voorheen de Grace 1, wegvaart. Via de website marinetraffic.com kan worden afgeleid dat het vaartuig rond tien uur 's avonds Belgische tijd in beweging kwam en rond middernacht op snelheid raakte.

Gibraltar legde de olietanker op 4 juli met behulp van Britse troepen aan de ketting op verdenking van transport van olie naar Syrië, wat in strijd zou zijn met de Europese sancties tegen Syrië. De tanker kreeg donderdag de toestemming om te vertrekken, nadat Teheran had verzekerd dat de 2,1 miljoen vaten olie niet aan Syrië zouden worden geleverd.

“Verbod om bepaalde Amerikaanse wetten toe te passen”

Ondertussen vroegen de VS aan Gibraltar de olietanker tegen te houden, en het Amerikaanse ministerie van Justitie schreef een bevel voor een inbeslagname uit op basis van de Amerikaanse sancties tegen Iran. De Europese reglementering "verbiedt specifiek bepaalde Amerikaanse wetten toe te passen", waaronder die van de sancties tegen Iran, zo staat echter in de mededeling van de Gibraltarese autoriteiten.

Het schip, dat onder Panamese vlag voer, kreeg een nieuwe naam, Adrian Darya, voor de voortzetting van zijn reis onder Iraanse vlag.