Iraanse grootayatollah: "Europese droom over inperking van ons raketprogramma zal nooit waarheid worden" kv

04 juni 2018

17u46

Bron: Reuters 0 Iran Ali Khamenei, de Iraanse grootayatollah, heeft vandaag tijdens een televisietoespraak in Iran dreigende taal geuit aan het adres van "vijanden" van het land. Hij benadrukte het belang van het ballistische raketprogramma van Iran en beklemtoonde dat Iran niet van plan is om minder druk uit te oefenen in het Midden-Oosten.

Sinds president Trump de VS eerder dit jaar terugtrok uit het nucleair akkoord met Iran, lopen de spanningen tussen het Arabische land en het Westen op.

Het is vooralsnog onduidelijk of het akkoord nog te redden valt. Voor de Europese landen die de overeenkomst mee ondertekenden, is het akkoord cruciaal om te verhinderen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Trump wil echter dat Iran ook zijn ballistische raketprogramma inperkt. Een voorstel waar Europa zich in principe in kan vinden.

Dat laatste is volgens Khamenei echter geen optie. "Sommige Europeanen spreken over de inperking van ons defensief raketprogramma. Ik zeg aan de Europeanen: "Ons raketwerk beperken is een droom die nooit waarheid zal worden", zei Khamenei in een toespraak die die live werd uitgezonden op de Iraanse televisie.

De grootayatollah beloofde ook vergelding voor een eventuele aanval op Iran. "Als Teheran wordt aangevallen door vijanden, zal het tien keer harder aanvallen. De vijanden willen geen onafhankelijk Iran in de regio. We zullen steun blijven verlenen aan onderdrukte naties. Onze vijanden zijn een economische en psychologische oorlog tegen ons begonnen en de Amerikaanse sancties maken daar deel van uit", zo sprak de hoogste leider van Iran, die al sinds 1989 de plak zwaait.

Khamenei richtte zich in zijn speech ook tot de jongeren en riep hen op tot actie. "Jonge Arabieren, jullie zouden actie moeten ondernemen en het initiatief in handen nemen om je eigen toekomst te controleren. Sommige landen gedragen zich als vijanden van hun eigen volk... We zullen onderdrukte naties en verzetsgroepen in de regio blijven steunen", zei hij.